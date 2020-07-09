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Динамо – Ворскла: Вербич признался, как настроил Шабанова на пробитие решающего пенальти в финале Кубка Украины

20:04 - Читати українською
Динамо – Ворскла: Вербич признался, как настроил Шабанова на пробитие решающего пенальти в финале Кубка Украины
Артем Шабанов / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич рассказал о мотивации Артема Шабанова перед решающей серией пенальти.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

"Ощущения, конечно, хорошие. Когда Шабанов бил пенальти, я сказал ему, что если он не забьет, я плакать три дня.

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Очень хотелось выиграть, у нас очень тяжелый сезон. Этот Кубок будет подгонять нас вперед, чтобы в последних играх мы сыграли в полную силу", – поделился Вербич в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, киевляне обыграли Ворсклу в финале Кубка Украины, оказавшись сильнее в серии пенальти, а решающий удар нанес Шабанов.

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Артем Артем Шабанов Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Беньямин Беньямин Вербич Динамо Киев - Ворскла
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