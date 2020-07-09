Динамо – Ворскла: Вербич признался, как настроил Шабанова на пробитие решающего пенальти в финале Кубка Украины

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич рассказал о мотивации Артема Шабанова перед решающей серией пенальти.

"Ощущения, конечно, хорошие. Когда Шабанов бил пенальти, я сказал ему, что если он не забьет, я плакать три дня.

Динамо – Ворскла: скрипучая победа киевлян в Кубке, топ-матч Ризныка, некрасивый поступок с Исенко и судейский скандал

Очень хотелось выиграть, у нас очень тяжелый сезон. Этот Кубок будет подгонять нас вперед, чтобы в последних играх мы сыграли в полную силу", – поделился Вербич в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, киевляне обыграли Ворсклу в финале Кубка Украины, оказавшись сильнее в серии пенальти, а решающий удар нанес Шабанов.

"Якби Ворскла забила вдруге, Динамо "попливло" б": що чекає команду Михайличенка після фіналу Кубка України