Підопічні Ігоря Костюка у чвертьфіналі юнацького аналога ЛЧ повинні були зіграти проти Спортінга. Спочатку матч був запланований на 2 березня, згодом організатори змінили дату на 9 березня. Однак Динамо з відомих причин зіграти не змогло, але все ж планує зустрітися з лісабонцями.

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"Футболісти вирішили, нехай і тимчасово, не прощатися з улюбленою справою. Колективом команди було ухвалено продовжити виконувати свої професійні обов'язки та допомогти юнацькій команді U-19 готуватися до матчу 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА проти лісабонського Спортінга, який не був офіційно скасований та може бути зіграний на нейтральній території.

Спершу обидві команди киян з персоналом зібралися на заміській базі у Конча-Заспі, потім повною делегацією переїхали на захід України, де розпочали активну підготовку до Спортінга. Найважче було зібрати хлопців юнацького складу, які перебували в евакуації зі своїми сім'ями у різних частинах України. Багатьом з них довелося їхати в тамбурі поїзда понад 10 годин", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Динамо.

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