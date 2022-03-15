Подопечные Игоря Костюка в четвертьфинале юношеского аналога ЛЧ должны были сыграть против Спортинга. Сначала матч был запланирован на 2 марта, позже организаторы сменили дату на 9 марта. Однако Динамо по известным причинам сыграть не смогло, но все же планирует встретиться с лиссабонцами.

Братья Суркисы покинули Украину, – УП

"Футболисты решили, пусть и временно, не прощаться с любимым делом. Коллективом команды было принято продолжить выполнять свои профессиональные обязанности и помочь юношеской команде U-19 готовиться к матчу 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против лиссабонского Спортинга, который не был официально отменен и может быть сыгран на нейтральной территории.

Сначала обе команды киевлян с персоналом собрались на загородной базе в Конча-Заспе, затем полной делегацией переехали на запад Украины, где начали активную подготовку к Спортингу. Труднее всего было собрать ребят юношеского состава, которые находились в эвакуации со своими семьями в разных частях Украины. Многим из них пришлось ехать в тамбуре поезда более 10 часов", – говорится в сообщении на официальном сайте Динамо.

Россия напала на Украину: CAS отклонил жалобу россиян, Шевченко примет беженцев, Суркис ответил фанатам Динамо (LIVE)