Динамо – Славія: між фанатами команд відбулась сутичка

Вболівальники Славії отримали на горіхи від фанатів "біло-синіх" у Києві.

Фанати Динамо побили десять вболівальників празької Славії у Києві, повідомляє група Troublemakers & Ultras Action у Facebook.

За інформацією джерела, двадцять фанатів столичного клубу атакували десятьох фанатів Славії. Гості з Праги були змушені тікати від ультрас "біло-синіх".

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Правоохоронці знаходились поруч та намагались припинити бійку.

В результаті сутички фанати Славії втратили клубний шалик, футболку та декілька банерів.

Окрім цього, повідомляється, що напередодні матчу відбулась ще одна сутичка за участі фанатів обох команд в одному з столичних пабів.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Славію у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та пройшло у плей-офф, де зустрінеться з амстердамським Аяксом.

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