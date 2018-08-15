Динамо – Славия: фанаты киевлян избили болельщиков чешского клуба

Болельщиков Славии побили фанаты Динамо в Киеве.

Фанаты Динамо избили десять болельщиков пражской Славии в Киеве, сообщает группа Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

По информации источника, двадцать фанатов столичного клуба атаковали десять фанатов Славии. Гости из Праги были вынуждены спасаться бегством от ультрас "бело-синих".

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Правоохранители находились рядом и пытались прекратить драку.

В результате столкновения фанаты Славии потеряли клубный шарф, футболку и несколько баннеров.

Кроме этого, сообщается, что накануне матча состоялась еще одна стычка с участием фанатов обеих команд в одном из столичных пабов.

Напомним, Динамо уверенно победило Славию в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и прошло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с амстердамским Аяксом.

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