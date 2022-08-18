"Матч був складним, команди показали інтенсивний футбол, як ми й очікували. Динамо – складний суперник, який знаходив простір у перехідних фазах. Деколи ситуацію доводилося рятувати нашому голкіперу. Але ми здобули хороший результат. Тепер постараємося перемогти на Да Луж.

Динамо – Бенфіка – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Бенфіка виграла тільки першу половину протистояння, зробила перший крок. Потрібно відпочити та підготувати до другого матчу. Попереду ще половина шляху, ще все можливо. Мусимо зберігати спокій та концентрацію. Думаю, Динамо – чудова команда", – цитує Рогера Шмідта видання O Jogo.

Динамо програло перший матч Бенфіці, пропустивши два м'ячі. Матч-відповідь за вихід у групу Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня в Лісабоні.

Динамо зазнало поразки від Бенфіки в першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Циганков міг стати героєм, але привіз гол