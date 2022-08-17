Динамо і Бенфіка зустрічалися в першому поєдинку плей-офф кваліфікації ЛЧ 2022/23. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Бенфіка на "Футбол 24", стартував о 22:00. Як і на попередніх стадіях кваліфікації Ліги чемпіонів, "біло-сині" приймали свого суперника в польській Лодзі. Це вже третій опонент киян у кваліфікації – раніше Динамо пройшло Фенербахче (2:1 за сумою двох матчів) і Штурм (3:1). Бенфіка переконливо здолала данський Мітьюлланд із загальним рахунком 7:2.

Динамо зазнало поразки від Бенфіки в першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Циганков міг стати героєм, але привіз гол

Вже на 9-й хвилині Динамо пропустило. Правий захисник Жілберто потужно пробив у дотик з-за меж штрафного. Георгій Бущан врятувати не зміг – м'яч зачепив Шепелєва і влетів у ближній кут. Дуже швидко Бенфіка повела в рахунку.

Динамо – Бенфіка: відео гола Жілберто

Ще в першому таймі "орли" подвоїли свою перевагу. Кияни самі собі "привезли" гол. Циганков віддав назад на Попова, але зробив це дуже невдало. Давід Нерес підхопив м'яч, не зміг обіграти Дениса, проте Гонсалу Рамуш встиг першим і пробив Бущана.

Динамо – Бенфіка: відео гола Рамуша

У другому таймі рахунок не змінився. 0:2 – шанси Динамо вийти в груповий турнір Ліги чемпіонів видаються примарними. Матч-відповідь у Лісабоні відбудеться 23 серпня.