"Динамо – сложный соперник, еще все возможно": наставник Бенфики не спешит радоваться успеху в ЛЧ
Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт прокомментировал победу над Динамо (2:0) в первом матче квалификационного плей-офф Лиги чемпионов.
"Матч был сложным, команды показали интенсивный футбол, как мы и ожидали. Динамо – сложный соперник, который находил пространство в переходных фазах. Иногда ситуацию приходилось спасать нашему голкиперу. Но мы добились хорошего результата. Теперь постараемся победить на Да Луж.
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Бенфика выиграла только первую половину противостояния, сделала первый шаг. Нужно отдохнуть и подготовить ко второму матчу. Впереди еще половина пути, все еще возможно. Мы должны сохранять спокойствие и концентрацию. Думаю, Динамо – отличная команда", – цитирует Рогера Шмидта издание O Jogo.
Динамо проиграло первый матч Бенфике, пропустив два мяча. Ответный матч за выход в группу Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне.
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