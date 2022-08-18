"Матч был сложным, команды показали интенсивный футбол, как мы и ожидали. Динамо – сложный соперник, который находил пространство в переходных фазах. Иногда ситуацию приходилось спасать нашему голкиперу. Но мы добились хорошего результата. Теперь постараемся победить на Да Луж.

Динамо – Бенфика – 0:2 – видео голов и обзор матча

Бенфика выиграла только первую половину противостояния, сделала первый шаг. Нужно отдохнуть и подготовить ко второму матчу. Впереди еще половина пути, все еще возможно. Мы должны сохранять спокойствие и концентрацию. Думаю, Динамо – отличная команда", – цитирует Рогера Шмидта издание O Jogo.

Динамо проиграло первый матч Бенфике, пропустив два мяча. Ответный матч за выход в группу Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне.

Динамо потерпело поражение от Бенфики в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ – Цыганков мог стать героем, но привез гол