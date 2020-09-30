Вінгер київського Динамо Жерсон Родрігес поділився емоціями від перемоги над бельгійським Гентом (3:0) у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів і виходу в груповий етап турніру.

"Ми виконали чудову роботу. У першому таймі діяли компактно – як і вимагав тренер. Добре вибігали в контратаки.

Динамо – Гент – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я не думаю, що суперник відіграв слабко. Це ми відіграли прекрасно. Ліга чемпіонів – новий високий рівень. Але ми будемо посилено працювати на тренуваннях. Зовсім не хвилюємося перед груповим етапом турніру", – заявив люксембуржець.

Нагадаємо, що "біло-сині" розтрощили бельгійський гранд завдяки голам Буяльського, Де Пени та самого Жерсона.

Динамо розгромило Гент і вийшло у груповий етап ЛЧ вперше за 4 роки – дивовижний матч, 12 сейвів Бущана, фарт Луческу