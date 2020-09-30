Вингер киевского Динамо Жерсон Родригес поделился эмоциями от победы над бельгийским Гентом (3:0) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и выхода в групповой этап турнира.

"Мы проделали великолепную работу. В первом тайме действовали компактно – как и требовал тренер. Хорошо выбегали в контратаки.

Динамо – Гент – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я не думаю, что соперник сыграл слабо. Это мы сыграли великолепно. Лига чемпионов – новый высокий уровень. Но мы будем усиленно работать на тренировках. Совсем не волнуемся перед групповым этапом турнира", – заявил люксембуржец.

Напомним, что "бело-синие" разгромили бельгийский гранд благодаря голам Буяльского, Де Пены и самого Жерсона.

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