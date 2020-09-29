"Я думаю, що зараз у нас хороший шанс вийти до Ліги чемпіонів. У попередні роки в нас були суперники на голову сильніші за Гент. Хоча й у бельгійців теж хороша команда, яка грає у свій футбол. Ми багато дивилися відео, як вони діють, та моделювали гру суперника проти нас.

Динамо – Гент: анонс матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів

Перемога на виїзді – це прекрасний результат, але все одно потрібно показати на НСК Олімпійський свою найкращу гру. Думаю, заспокоєності точно не буде, тому що супернику втрачати немає чого – гості будуть атакувати, а нам буде важливо взяти гру під контроль.

Втрата Гентом Яремчука та Безуса? Як на мене, це ключові виконавці у складі суперника. Тому для Динамо, звичайно, їхня відсутність – це лише плюс. Як діятимемо у матчі-відповіді? Усе залежить від установки, яку дасть нам тренер перед матчем. Як він скаже, так і буде на полі", – поділився Шепелєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, матч відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ Динамо – Гент відбудеться 29 вересня, початок о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).

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