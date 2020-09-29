"Я думаю, что сейчас у нас хороший шанс выйти в Лигу чемпионов. В предыдущие годы у нас были соперники на голову сильнее Гента. Хотя и у бельгийцев тоже хорошая команда, которая играет в свой футбол. Мы много смотрели видео, как они действуют, и моделировали игру соперника против нас.

Динамо – Гент: анонс ответного матча плей-офф Лиги чемпионов

Победа на выезде – это прекрасный результат, но все равно нужно показать на НСК Олимпийский свою лучшую игру. Думаю, спокойствия точно не будет, потому что сопернику терять нечего – гости будут атаковать, а нам важно взять игру под контроль.

Потеря Гентом Яремчука и Безуса? Как по мне, это ключевые исполнители в составе соперника. Поэтому для Динамо, конечно, их отсутствие – это только плюс. Как действовать в ответном матче? Все зависит от установки, которую даст нам тренер перед матчем. Как он скажет, так и будет на поле", – поделился Шепелев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Гент состоится 29 сентября, начало в 22:00. В первой встрече динамовцы выиграли бельгийцев (2:1).

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