Защитник Динамо Виталий Миколенко на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке к поединку против Гента в рамках плей-офф квалификации ЛЧ.

"Облегчает ли нашу задачу отсутствие Безуса и, возможно, Яремчука? Ничего не могу сказать по поводу Безуса и Яремчука. Пока не разбирали, кто будет против нас играть. Будем готовиться не к футболистам, а к команде Гента.

Динамо – Гент: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Как оценю шансы команд после первого матча? Гент, как и мы, играл в субботу, поэтому шансы реально 50 на 50. Учитывая то, что мы играем дома, думаю, у нас все будет хорошо.

Расслабляет ли фактор выездной победы? Я уже третий год играю в первой команде, и мы еще ни разу не проходили квалификацию Лиги чемпионов. Поэтому никакого расслабления быть не может. Думаю, что все игроки отбросили победу в Генте", – рассказал Миколенко в эфире Youtube-канала Динамо.

Напомним, матч Динамо – Гент стартует 29 сентября в 22:00. Для выхода в группу ЛЧ киевлянам достаточно не проиграть, или даже уступить со счетом 0:1.

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