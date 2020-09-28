Динамо напряженно готовится к одному из ключевых матчей сезона.

Футболисты "бело-синих" собрались на клубной базе на вечернюю тренировку накануне поединка с Гентом.

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Взгляды тренерского штаба излучали сосредоточенность, что только подчеркивает сверхважность завтрашней встречи. Также за работой игроков наблюдал президент киевлян Игорь Суркис. Стоит отметить, что утром перед матчем на Динамо ожидает еще одно занятие.

Напомним, матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Гент состоится 29 сентября, начало в 22:00. В первой встрече динамовцы выиграли у бельгийцев (2:1).

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