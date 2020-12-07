Динамо – Ференцварош: вирішальний матч Ліги чемпіонів судитиме фартовий для киян та України арбітр
Матч групового етапу Ліги чемпіонів між київським Динамо та угорським Ференцварошем розсудять шведські арбітри.
УЄФА призначив Андреаса Екберга головним арбітром поєдинку Динамо – Ференцварош, повідомляє офіційний сайт організації. Лайнсменами будуть Мехмет Кулум і Стефан Халльберг. Четвертий рефері – Крістоффер Карлссон. А от за VAR відповідатимуть два арбітри з Німеччини – Крістіан Дінгерт та Даніель Зіберт (асистент арбітра VAR).
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Додамо, що суддівство Андреаса Екберга можна вважати фартовим для українських команд. Саме під його наглядом Динамо у 2017-му обіграло Янг Бойз (3:1) у кваліфікації ЛЧ, а три місяці тому збірна України перемогла Швейцарію (2:1) в рамках Ліги націй.
Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Ференцварош відбудеться 8 грудня, початок о 22:00. Обидві команди зберігають шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.
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