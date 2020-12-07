УЄФА призначив Андреаса Екберга головним арбітром поєдинку Динамо – Ференцварош, повідомляє офіційний сайт організації. Лайнсменами будуть Мехмет Кулум і Стефан Халльберг. Четвертий рефері – Крістоффер Карлссон. А от за VAR відповідатимуть два арбітри з Німеччини – Крістіан Дінгерт та Даніель Зіберт (асистент арбітра VAR).

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Додамо, що суддівство Андреаса Екберга можна вважати фартовим для українських команд. Саме під його наглядом Динамо у 2017-му обіграло Янг Бойз (3:1) у кваліфікації ЛЧ, а три місяці тому збірна України перемогла Швейцарію (2:1) в рамках Ліги націй.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Ференцварош відбудеться 8 грудня, початок о 22:00. Обидві команди зберігають шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

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