"Почуваюся як вдома. Київ – рідне місто. Радий повернутися сюди та зіграти у футбол найвищого рівня. У Лізі чемпіонів всі матчі важливі. Кожне очко на вагу золото. Ми 20 років не були в ЛЧ, гравці здобувають досвід. Завтра найважливіша гра. Хлопці набираються сил, зосереджуються на Динамо. Попередні матчі принесли нам досвід, а завтрашня гра найважливіша з турнірної точки зору.

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Непросто грати проти рідного Динамо, але найскладніше було вперше, у першому матчі. Зараз вже простіше. Я професіонал. Я люблю футбол, я хочу допомогти гравцям виконати завдання. Все залежатиме від них, як вони налаштуються. Вони мають показати, завдяки чому ми можемо обіграти таку сильну команду.

Багатонаціональний Ференцварош? У Динамо також було багато гравців з різних країн, коли я тренував команду. Зараз простіше, бо все англійською. В Динамо на тренуваннях було по 4 перекладачі. У Ференцвароші всі розуміють англійську, жодних складнощів у комунікації. Всі все розуміють і один одному допомагають.

Вболівальники зустрічають мене в Угорщині, як і скрізь. Спершу не було нічого особливого. Вони придивлялися, чекали досягнень. Зараз вже є повага, я це відчуваю. Деколи навіть важко кудись вийти – ажіотаж. Але вболівальників не обдуриш – вони все бачать і відчувають.

У виборі тактики на завтрашній поєдинок мені допомагає робота в Динамо. Я знаю можливості гравців, знаю їхні сильні сторони. Але я бачу, як Динамо змінилося після приходу Луческу. Зараз кияни грають у організованіший футбол в обороні та в атаці. Я багато зустрічався з Мірчею, це дуже досвідчений і кваліфікований тренер.

Моє Динамо та Динамо Луческу – різні команди. Зараз багато молоді в Динамо. А молоді українці мотивованіші. Динамо тепер грає інакше. Дивився матч з Ювентусом. Програли 3:0, але мені сподобалася гра. Порівнювати команди неетично – зовсім різний рівень гравців.

Не думаю, що хтось когось буде боятися завтра. Перед Барселоною і Ювентусом, можливо, був страх, але не в очному матчі. Думаю, всі гравці зможуть показати якісний футбол", – сказав Ребров на передматчевій прес-конференції.

Динамо – Ференцварош: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу, який чекає на лідера та має питання до арбітрів у ЛЧ