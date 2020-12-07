"Чувствую себя как дома. Киев – родной город. Рад вернуться сюда и сыграть в футбол высокого уровня. В Лиге чемпионов все матчи важны. Каждое очко на вес золота. Мы 20 лет не были в ЛЧ, игроки получают опыт. Завтра важная игра. Ребята набираются сил, сосредотачиваются на Динамо. Предыдущие матчи принесли нам опыт, а завтрашняя игра самая важная с турнирной точки зрения.

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Непросто играть против родного Динамо, но самое сложное было впервые, в первом матче. Сейчас уже проще. Я профессионал. Я люблю футбол, я хочу помочь игрокам выполнить задание. Все будет зависеть от них, как они настроятся. Они должны показать, благодаря чему мы можем обыграть такую ​​сильную команду.

Многонациональный Ференцварош? В Динамо также было много игроков из разных стран, когда я тренировал команду. Сейчас проще, потому что всё на английском. В Динамо на тренировках было по 4 переводчика. В Ференцвароше все понимают английский, никаких сложностей в коммуникации. Все все понимают и друг другу помогают.

Болельщики встречают меня в Венгрии, как и везде. Сначала не было ничего особенного. Они присматривались, ждали достижений. Сейчас уже есть уважение, я это чувствую. Порой даже трудно куда-то выйти – ажиотаж. Но болельщиков не обманешь – они все видят и чувствуют.

В выборе тактики на завтрашний поединок мне помогает работа в Динамо. Я знаю возможности игроков, знаю их сильные стороны. Но я вижу, как Динамо изменилось после прихода Луческу. Сейчас киевляне играют в организованный футбол в обороне и в атаке. Я много встречался с Мирчей, это очень опытный и квалифицированный тренер.

Мое Динамо и Динамо Луческу – разные команды. Сейчас много молодежи в Динамо. А молодые украинцы более мотивированны. Динамо теперь играет иначе. Смотрел матч с Ювентусом. Проиграли 3:0, но мне понравилась игра. Сравнивать команды неэтично – совершенно разный уровень игроков.

Не думаю, что кто-то кого-то будет бояться завтра. Перед Барселоной и Ювентусом, возможно, был страх, но не в очном матче. Думаю, все игроки смогут показать качественный футбол", – сказал Ребров на предматчевой пресс-конференции.

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