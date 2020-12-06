Київський клуб готується до ключового матчу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша.

У понеділок, 7 грудня, на базі Динамо у Кончі-Заспі відбудеться прес-конференція головного тренера киян Мірчі Луческу. Початок – о 16:00, а після цього динамівці проведуть відкрите тренування, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Наставник Ференцвароша Сергій Ребров поспілкується з журналістами о 17:30 на НСК Олімпійський і також проведе відкрите тренування. Варто відзначити, що в обох випадках ЗМІ зможуть спостерігати за заняттям лише 15 хвилин.

Поєдинок 6-го туру групового етапу ЛЧ Динамо – Ференцварош відбудеться 8 грудня, початок о 22:00. Обидві команди зберігають шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

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