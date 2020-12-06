"Це надважливий матч. У Мірчі Луческу все поставлено на карту. Якщо не пройдуть в Лігу Європи, значить зіграли погано. А так – і на першій сходинці в чемпіонаті, і в Лігу Європи можуть вийти. Це хороше досягнення у порівнянні з минулими сезонами.

Сабо: У матчі Динамо та Ференцвароша буду підтримувати команду Реброва

У Ференцвароша слабкі місця – два центральні захисники. У матчі з Ювентусом мені вони зовсім не сподобалися. Не знаю, яку тактику обере Сергій Ребров. Ситуація у нього складніша, ніж у Луческу. Станом на сьогодні, шансів у Динамо більше. У порівнянні з минулими сезонами, команда Луческу вражає.

Думаю, що динамівці почнуть матч дуже обережно і акуратно. Мірча чекатиме на помилку, щоб забити і догравати гру. Динамо буде вичікувати і ставити на мінімальну перемогу або мінімальну нічию", – сказав Сабо у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, уже 8 грудня у заключному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів аутсайдери групи G – Динамо та Ференцварош – розіграють між собою путівку у Лігу Європи. Початок зустрічі о 22:00.

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