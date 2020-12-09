"Звичайно ж, ми дуже розчаровані. У нас були моменти, щоб забити, але ми їх втратили.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У командній грі ми були кращими, але, коли з'являються шанси, треба забивати", – цитує Харатіна офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, Ференцварош через поразку припиняє свої виступи у єврокубках у поточному сезоні, набравши після 6-ти турів лише один заліковий пункт. Динамо з 4 очками в активі прямує в плей-офф Ліги Європи.

Динамо – Ференцварош: Ребров заслужив більшого, Луческу програмує "вбивство", дуель гравців збірної – Україна буде в ЛЄ