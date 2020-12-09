Динамо – Ференцварош: Харатін відзначив аспект, в якому угорці перевершили команду Луческу
Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін стримано прокоментував поразку від Динамо (0:1) в заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів.
"Звичайно ж, ми дуже розчаровані. У нас були моменти, щоб забити, але ми їх втратили.
Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола та огляд матчу
У командній грі ми були кращими, але, коли з'являються шанси, треба забивати", – цитує Харатіна офіційний сайт УЄФА.
Зауважимо, Ференцварош через поразку припиняє свої виступи у єврокубках у поточному сезоні, набравши після 6-ти турів лише один заліковий пункт. Динамо з 4 очками в активі прямує в плей-офф Ліги Європи.
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