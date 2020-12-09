"Конечно же, мы очень разочарованы. У нас были моменты, чтобы забить, но мы их потеряли.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – видео гола и обзор матча

В командной игре мы были лучше, но, когда появляются шансы, надо забивать", – цитирует Харатина официальный сайт УЕФА.

Заметим, Ференцварош из-за поражения прекращает свои выступления в еврокубках в текущем сезоне, набрав после 6-ти туров лишь один зачетный пункт. Динамо с 4 очками в активе отправляется в плей-офф Лиги Европы.

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