Динамо – Ференцварош: Харатин отметил аспект, в котором венгры превзошли команду Луческу
Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин сдержанно прокомментировал поражение от Динамо (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Конечно же, мы очень разочарованы. У нас были моменты, чтобы забить, но мы их потеряли.
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В командной игре мы были лучше, но, когда появляются шансы, надо забивать", – цитирует Харатина официальный сайт УЕФА.
Заметим, Ференцварош из-за поражения прекращает свои выступления в еврокубках в текущем сезоне, набрав после 6-ти туров лишь один зачетный пункт. Динамо с 4 очками в активе отправляется в плей-офф Лиги Европы.
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