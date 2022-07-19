Захисник Динамо Олександр Сирота оцінив фізичну і тактичну готовність команди до матчу проти Фенербахче.

– Яка атмосфера, настрій у команді перед матчем із Фенербахче?

– Хороша атмосфера, бо попереду в нас гра Ліги чемпіонів. Ми до цього ретельно готувалися. Вивчали суперника, і, гадаю, будемо готові на сто відсотків.

Все ж таки, дуже важко не думати про те, що відбувається в Україні. З хлопцями постійно допомагаємо армії, постійно на зв’язку з військовими. Але зараз ми повинні сконцентруватися на грі з Фенербахче.

– Які сильні сторони майбутнього суперника ти бачиш уже зараз?

– Казати, звісно, не буду, але ми все бачимо на теоретичних заняттях. Містер усе детально розбирає, розповідає нам, і ми ретельно готуємося.

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– Зараз дуже довгі теоретичні заняття у Містера. Про що він говорить, якщо загальними словами?

– Ми повністю вивчаємо суперника. Знаємо його слабкі сторони, сильні якості, як хто грає за персоналіями, тому й так довго все триває.

– Наскільки команда готова до майбутнього поєдинку?

– У нас ще є кілька днів, але зараз, я вважаю, ми в непоганій формі. А за два дні будемо в своїй найкращій формі – принаймні, я сподіваюся на це.

– Можеш звернутися до українців, наших воїнів, які чекають на майбутній поєдинок із Фенербахче?

– Звісно, ми підтримуємо наших військових, ЗСУ. Лише завдяки їм ми перебуваємо зараз тут. Хлопці – молодці. Сподіваємося, що нам вдасться здобути перемогу для них, – резюмував Сирота у коментарі прес-службі Динамо.

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