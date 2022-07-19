Защитник Динамо Александр Сирота оценил физическую и тактическую готовность команды к матчу против Фенербахче.

– Какая атмосфера, настроение в команде перед матчем с Фенербахче?

– Хорошая атмосфера, потому что впереди у нас игра Лиги чемпионов. Мы к этому тщательно готовились. Изучали соперника, и, думаю, будем готовы полностью.

Тем не менее, очень трудно не думать о том, что происходит в Украине. С ребятами постоянно помогаем армии, постоянно на связи с военными. Но сейчас мы должны сконцентрироваться на игре с Фенербахче.

– Какие сильные стороны будущего соперника ты видишь уже сейчас?

– Говорить, конечно, не буду, но мы все видим на теоретических занятиях. Мистер все подробно разбирает, рассказывает нам, и мы усердно готовимся.

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– Сейчас очень длинные теоретические занятия у Мистера. О чем он говорит, если общими словами?

– Мы полностью изучаем соперника. Знаем его слабые стороны, сильные качества, как кто играет за персоналиями, потому и так долго все продолжается.

– Насколько команда готова к предстоящему поединку?

– У нас есть еще несколько дней, но сейчас, я считаю, мы в неплохой форме. А через два дня будем в своей лучшей форме – по крайней мере, я надеюсь на это.

– Можешь обратиться к украинцам, нашим воинам, которые ждут предстоящего поединка с Фенербахче?

– Конечно, мы поддерживаем наших военных, ВСУ. Только благодаря им мы сейчас здесь. Ребята – молодцы. Надеемся, что нам удастся одержать победу для них, – резюмировал Сирота в комментарии пресс-службе Динамо.

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