"Это был первый официальный матч для нас за последние восемь месяцев. Пришлось нелегко, поскольку раньше мы играли только товарищеские поединки. Также проблема заключалась в том, что мы не знали свой потенциал сейчас. Мы не отважились рисковать в этой ситуации.

Динамо – Фенербахче – 0:0 – видеообзор матча ЛЧ

Матч получился равным с нормальным результатом, ведь обе команды могли забить. Мы осознавали высокий уровень Фенербахче, хорошо поработавшего на трансферном рынке, приобретя хороших футболистов. Но мы все равно должны были играть с ними, несмотря на это, а также сложную ситуацию в Украине.

Считаю, счет 0:0 – положительный результат. Мы поедем на выездной матч за победой, ведь им придется рисковать, чтобы забить. Сегодня они тоже это делали, но мы имеем возможность добиться хорошего результата. Жаль, что мы получили три желтых карточки, считаю, футболисты их не заслуживали в тех ситуациях, но ничего страшного, повторюсь, это был только наш первый матч.

Ожидать ли возможного усиления состава? Нет. Кто сейчас приедет играть в Украину? Никто. Мы должны использовать тех, кто есть. В этом матче мы увидели свой потенциал, и в ответном матче все будет в порядке. Почему долго ждал с заменами? Потому что не хотел рисковать в сложившейся ситуации. Я хорошо знаю способности моих футболистов и команды. Ребята хорошо организованы. Кроме того, у Фенербахче 30 футболистов, а у нас всего 20 – вот в чем проблема.

Атмосфера на трибунах? Она была хорошая, но я ожидал, что на наш матч придет больше людей, это поединок начальной стадии Лиги чемпионов. Возможно, это самый важный матч в квалификации. Но, повторюсь, собравшиеся на трибунах болельщики Динамо и Фенербахче обеспечили прекрасную атмосферу», – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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