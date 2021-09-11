"Після двотижневої перерви ми повертаємось до гри. Лукас Веріссімо і Ніколас Отаменді грали за збірні Бразилії та Аргентини відповідно. Наскільки нам відомо, у них немає ніяких проблем зі здоров'ям. Я буду знати про фізичний стан гравців тільки тоді, коли проведу з ними розмову. У той же час, Веріссімо не може бути в Києві, він відбуватиме дискваліфікацію, Отаменді може зіграти.

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Що стосується Андре Алмейди, його можна було б розглядати, якби він регулярно тренувався в останні два тижні, але у нього були фізичні проблеми після гри з Тонделою, і він працював з обмеженнями. Його не буде в заявці на найближчий матч чемпіонату Португалії з Санта-Кларою.

Я дуже задоволений складом, який у мене є. Після закриття трансферного вікна склад став кращим. У нас є команда, яка буде грати всі матчі, ми працюємо над динамікою і структурою команди, щоб задовольнити потреби, які будуть у нас з Санта-Клара і у вівторок в Києві", – наводить слова Жезуша офіційний сайт Бенфіки.

Зазначимо, що лісабонці вже сьогодні зіграють з Санта-Кларою в рамках чемпіонату Португалії, початок о 20:00. Матч проти Динамо в рамках Ліги чемпіонів відбудеться 14 вересня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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