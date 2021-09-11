Португальський клуб все-таки проведе тренування у столиці України, але не на НСК Олімпійський.

Уже у вівторок, 14 вересня, Динамо домашнім матчем стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів. Першим суперником киян стане Бенфіка. За інформацією Meta Ratings, "орли" трохи підкорегували свої плани у Києві.

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Португальська делегація прибуде до столиці України у понеділок, 13 вересня, о 21:55 і вирушить до місця свого проживання в готель "Хілтон".

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Команда Яремчука раніше відмовилася від передматчевого тренування на НСК Олімпійський, однак все ж вирішила розім'ятись перед поєдинком, тому у день матчу проведе ранкову сесію (о 10:30) на Оболонь-Арені в закритому режимі.

Нагадаємо, зустріч стартує о 22:00. Окрім Бенфіки, суперниками Динамо у групі Е також стануть Барселона та Баварія.

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