"После двухнедельного перерыва мы возвращаемся к игре. Лукас Вериссимо и Николас Отаменди играли за сборные Бразилии и Аргентины соответственно. Насколько нам известно, у них нет никаких проблем со здоровьем. Я буду знать о физическом состоянии игроков только тогда, когда проведу с ними разговор. В то же время, Вериссимо не может быть в Киеве, он будет отбывать дисквалификацию, Отаменди может сыграть.

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Что касается Андре Алмейды, его можно было бы рассматривать, если бы он регулярно тренировался в последние две недели, но у него были физические проблемы после игры с Тонделой, и он работал с ограничениями. Его не будет в заявке на ближайший матч чемпионата Португалии с Санта-Кларой.

Я очень доволен составом, который у меня есть. После закрытия трансферного окна состав стал лучше. У нас есть команда, которая будет играть все матчи, мы работаем над динамикой и структурой команды, чтобы удовлетворить потребности, которые будут у нас с Санта-Кларой и во вторник в Киеве", – приводит слова Жезуша официальный сайт Бенфики.

Отметим, что лиссабонцы уже сегодня сыграют с Санта-Кларой в рамках чемпионата Португалии, начало в 20:00. Матч против Динамо в рамках Лиги чемпионов состоится 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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