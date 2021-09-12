Жерсон відзначився голом у Лізі 1 – відео потужного дебюту форварда Динамо
Форвард Труа Жерсон Родрігес вже з першого матчу виправдовує свою оренду французьким клубом.
Жерсон Родрігес голом допоміг Труа на виїзді здолати Метц (2:0), для люксембурзького форварда це був дебютний матч за французький клуб.
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Партнер форварда Динамо ювелірним пасом знайшов Жерсона у штрафному майданчику суперника, а сам нападник у стрибку розстріляв ворота Метца.
Нагадаємо, Родрігес виступає за Труа на правах оренди, контракт 26-річного футболіста належить київському Динамо. Після 5-ти турів Ліги 1 Труа розташувався на 14-й сходинці турнірної таблиці.
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