Форвард Труа Жерсон Родрігес вже з першого матчу виправдовує свою оренду французьким клубом.

Жерсон Родрігес голом допоміг Труа на виїзді здолати Метц (2:0), для люксембурзького форварда це був дебютний матч за французький клуб.

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Партнер форварда Динамо ювелірним пасом знайшов Жерсона у штрафному майданчику суперника, а сам нападник у стрибку розстріляв ворота Метца.

Нагадаємо, Родрігес виступає за Труа на правах оренди, контракт 26-річного футболіста належить київському Динамо. Після 5-ти турів Ліги 1 Труа розташувався на 14-й сходинці турнірної таблиці.

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