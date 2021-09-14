Динамо – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів УЄФА – Яремчук у основі
Динамо в рамках групового етапу ЛЧ приймає Бенфіку. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Динамо – Бенфіка розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Динамо – Бенфіка: анонс матчу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Шкурін
Запасні: Бущан, Нещерет, Вербіч, Шепелєв, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітінью, Тимчик, Супряга
Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген, Морато – Маріу, Вайгль, Грімальдо – Евертон, Яремчук, Р. Сілва
Запасні: Лейте, Нуньєс, Мейте, Сеферовіч, Гонсалвеш, Піцці, Лазаро, Радоньїч, Таарабт, Жедсон Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Ферру
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