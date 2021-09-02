Португальський клуб не планує проводити багато часу у столиці України.

Вже 14 вересня київське Динамо стартує у груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону 2020/21. На стадіоні НСК Олімпійський підопічні Мірчі Луческу зійдуться у протистоянні з португальською Бенфікою.

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За повідомленням Meta Ratings, в рамках підготовки до гри з киянами "орли" не проводитимуть передматчеве тренування у Києві.

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За наявною інформацією, до столиці України делегація португальського клубу прилетить 13 вересня ввечері.

Нагадаємо, Динамо потрапило у групу Е, де його суперниками, окрім команди Романа Яремчука, буде також Барселона і Баварія.

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