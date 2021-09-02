Динамо – Бенфика: команда Яремчука отказалась от предматчевой тренировки в Киеве
Португальский клуб не планирует проводить много времени в столице Украины.
Уже 14 сентября киевское Динамо стартует в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2020/21. На стадионе НСК Олимпийский подопечные Мирчи Луческу сойдутся в противостоянии с португальской Бенфикой.
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По сообщению Meta Ratings, в рамках подготовки к игре с киевлянами "орлы" не будут проводить предматчевую тренировку в Киеве.
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По имеющейся информации, в столицу Украины делегация португальского клуба прилетит 13 сентября вечером.
Напомним, Динамо попало в группу Е, где его соперниками, кроме команды Романа Яремчука, будет также Барселона и Бавария.
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