Португальский клуб не планирует проводить много времени в столице Украины.

Уже 14 сентября киевское Динамо стартует в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2020/21. На стадионе НСК Олимпийский подопечные Мирчи Луческу сойдутся в противостоянии с португальской Бенфикой.

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По сообщению Meta Ratings, в рамках подготовки к игре с киевлянами "орлы" не будут проводить предматчевую тренировку в Киеве.

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По имеющейся информации, в столицу Украины делегация португальского клуба прилетит 13 сентября вечером.

Напомним, Динамо попало в группу Е, где его соперниками, кроме команды Романа Яремчука, будет также Барселона и Бавария.

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