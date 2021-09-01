Київський клуб очікує на підтримку своїх фанатів у домашньому поєдинку з португальським клубом.

14 вересня о 22:00 Динамо прийматиме Бенфіку на НСК Олімпійський в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Квитки на подію можна придбати за посиланням.

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Ціни на перепустки коливаються від 150 до 7 тисяч грн. Також у вболівальників є можливість придбати квиток одразу на усі три домашні поєдинки. Нагадаємо, в ЛЧ кияни змагатимуться з Бенфікою, Барселоною та Баварією.

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