Киевский клуб ожидает поддержки своих фанатов в домашнем поединке с португальским клубом.

14 сентября в 22:00 Динамо будет принимать Бенфику на НСК Олимпийский в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Билеты на событие можно приобрести по ссылке.

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Цены на пропуска колеблются от 150 до 7 тысяч грн. Также у болельщиков есть возможность приобрести билет сразу на все три домашних поединка. Напомним, в ЛЧ киевляне будут соревноваться с Бенфикой, Барселоной и Баварией.

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