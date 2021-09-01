Динамо – Бенфика: киевляне начали продажу билетов на матч Лиги чемпионов
15:46 - Читати українською
Киевский клуб ожидает поддержки своих фанатов в домашнем поединке с португальским клубом.
14 сентября в 22:00 Динамо будет принимать Бенфику на НСК Олимпийский в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Билеты на событие можно приобрести по ссылке.
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Цены на пропуска колеблются от 150 до 7 тысяч грн. Также у болельщиков есть возможность приобрести билет сразу на все три домашних поединка. Напомним, в ЛЧ киевляне будут соревноваться с Бенфикой, Барселоной и Баварией.
После 6-ти туров УПЛ "бело-синие" лидируют, оторвавшись от Шахтера на три очка.
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