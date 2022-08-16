Вінгер Бенфіки Давід Нерес має шанс зіграти проти київського Динамо у кваліфікації до групового раунду Ліги чемпіонів.

Нерес разом з делегацією Бенфіки вирушив до Польщі, де має відбутись перший матч з київським Динамо, повідомляє Ojogo.

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Давід продовжує лікуватись від пошкодження та пропустив поєдинки з Мітьюлландом у Лізі чемпіонів. Медичний штаб Бенфіки всіма силами намагався підготувати бразильця до матчу з Динамо.

До слова, Давід, який перебрався у Бенфіку з Шахтаря, у новому сезоні провів за "орлів" два офіційні матчі, в яких віддав 2 асисти. Взимку 2022 року Нерес став гравцем "гірників", проте так і не зіграв офіційно за команду через напад росіян на Україну.

Поєдинок Динамо – Бенфіка стартує 17 серпня о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь – 23 серпня. Переможець вийде у груповий турнір ЛЧ, а команда, що програє, продовжить євросезон у Лізі Європи.

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