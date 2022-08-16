Вингер Бенфики Давид Нерес имеет шанс сыграть против киевского Динамо в квалификации в групповой раунд Лиги чемпионов.

Нерес вместе с делегацией Бенфики отправился в Польшу, где должен пройти первый матч с киевским Динамо, сообщает Ojogo.

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Давид продолжает лечиться от повреждения и пропустил поединки с Митьюлландом в Лиге чемпионов. Медицинский штаб Бенфики всеми силами пытался подготовить бразильца к матчу с Динамо.

К слову, Давид, перебравшийся в Бенфику из Шахтера, в новом сезоне провел за "орлов" два официальных матча, в которых отдал 2 ассиста. Зимой 2022 года Нерес стал игроком "горняков", однако так и не сыграл официально за команду из-за нападения россиян на Украину.

Поединок Динамо – Бенфика стартует 17 августа в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч – 23 августа. Победитель выйдет в групповой турнир ЛЧ, а проигравшая команда продолжит евросезон в Лиге Европы.

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