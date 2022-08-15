Усі арбітри представляють Німеччину. Головним рефері буде Фелікс Цвайєр. Його асистенти – Стефан Лупп, Марко Ахмюллер. Четвертим арбітром призначений Свен Яблонські, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Як і на попередньому етапі кваліфікації, у раунді плей-офф буде система VAR. За це відповідатимуть Бастіан Данкерт і Харм Осмерс.

Цвайєр обслуговував поєдинок Україна – Боснія і Герцеговина (1:1) у відборі на ЧС-2022. Та гра відбулася 12 жовтня 2021 року на Арені Львів, а "синьо-жовті" вперше не змогли виграти офіційний матч у Львові. Також 41-річний німець судив матч ЛЧ Шахтар – Аталанта, після якого отримав низку претензій від українців. З киянами Фелікс Цвайєр перетинався одного разу – у 2016-му судив матч Ліги чемпіонів проти Бешикташа (1:1).

Цікаво, що у 2004-му арбітра відсторонювали на кілька місяців за участь у поєдинку з фіксованим результатом. Однак, це не завадило йому регулярно отримувати призначення на єврокубкові матчі.

Поєдинок Динамо – Бенфіка стартує 17 серпня о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь – 23 серпня. Переможець вийде у груповий турнір ЛЧ, а команда, що програє, продовжить євросезон у Лізі Європи.

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