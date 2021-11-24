Статистичний портал підбив підсумки протистояння української та німецької команд у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:2) та оцінив дії гравців на полі.

Півзахисник Динамо Денис Гармаш став найкращим гравцем команди у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії за даними WhoScored.

Динамо – Баварія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Хавбек з'явився на полі у другому таймі і став автором дебютного гола киян у поточному розіграші найпрестижнішого євротурніру. Його гру оцінили у 7,4 бали.

До топ-5 серед гравців Динамо також увійшли Віктор Циганков (7,3), Микола Шапаренко (7,1), Сергій Сидорчук (6,9) та Ілля Забарний (6,7).

Найкращим у складі обох команд став Альфонсо Девіс (7,8). У Роберта Лєвандовскі та Кінгслі Комана по 7,5 балів.

Динамо – Баварія: УЄФА відбирає в українців шанс на єврокубки – контраст з Росією, найважчий матч Лєвандовскі і Ко в ЛЧ