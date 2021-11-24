Статистический портал подвел итоги противостояния украинской и немецкой команд в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2) и оценил действия игроков на поле.

Полузащитник Динамо Денис Гармаш стал лучшим игроком команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против Баварии по данным WhoScored.

Динамо – Бавария – 1:2 – видео голов и обзор матча

Хавбек появился на поле во втором тайме и стал автором дебютного гола киевлян в текущем розыгрыше самого престижного евротурнира. Его игру оценили в 7,4 балла.

В топ-5 среди игроков Динамо также вошли Виктор Цыганков (7,3), Николай Шапаренко (7,1), Сергей Сидорчук (6,9) и Илья Забарный (6,7).

Лучшим в составе обеих команд стал Альфонсо Дэвис (7,8). У Роберта Левандовски и Кингсли Комана по 7,5 балла.

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