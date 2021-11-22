"Що треба зробити, аби не повторилась розгромна поразка від Баварії? Не пропустити, от і все. Впевненість перед матчем після перемоги над Чорноморцем? Це зовсім різні турніри і різні матчі. Попередню гру потрібно забути, рухатися далі і готуватися до матчу з Баварією з позитивними думками.

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Ми не думаємо про турнірне становище Баварії. Думаємо про свою гру. Завтра хочемо показати хороший футбол перед нашими вболівальниками. Готуємося з повною концентрацією. Як команда привітала Ігоря Суркіса з днем народження? Ми ще його не вітали. Привітаємо зараз. Побажаємо міцного здоров'я і терпіння.

Нойєр? Думаю, він всім подобається. Його гра ногами і на лінії... У нього можна почерпнути тільки найкращі якості. Німецька школа воротарів одна з найкращих", – поділився Бущан на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок з Баварією відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

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