"Киевлянам нужно постараться хотя бы занять третье место в группе. Но Бавария – очень сильная команда. Там есть два полноценных склада. То, что мюнхенцы проиграли матч Бундеслиги Аугсбургу, еще больше их разозлит. Я уверен, что Бавария выиграет у Динамо. Киевляне сейчас устали. А победа 6:1 над Черноморцем – это не показатель. Это комедия. Этого не должно быть в нашем футболе!

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А то, что Бавария у Динамо выиграет, я уверен. Они сильнее нас. Никуда от этого не деваться. Могут ли украинские фанаты рассчитывать хотя бы на гол в исполнении Динамо? У Луческу на международной арене в матчах с сильными командами одна тактика. Когда он пришел в клуб и занялся защитой, в принципе он правильно сделал. Луческу выжал все из киевских футболистов. Выжать он больше ничего не может.

Поэтому я считаю, что динамовцы будут защищаться. И, возможно, где-то на контратаке киевляне забьют. Но вряд ли. У Баварии команда хорошая. Конечно, немцы будут атаковать, прессинговать, не давать киевлянам принимать мяч. Эта Бавария умеет играть.

Отсутствие в составе семи игроков? У Баварии такие футболисты, что любой может играть. Это как сборная Франции. У Дешама два с половиной состава. Также и в Баварии", – поделился Сабо в комментарии meta-ratings.

Напомним, поединок с Баварией пройдет во вторник, 23 ноября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:45.

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