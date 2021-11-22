Тренерський штаб Баварії затвердив перелік гравців, які полетять до Києва на матч 5-го туру Ліги чемпіонів.

Юліан Нагельсманн не зможе розраховувати на низку гравців основного складу, що вже й не новина. Раніше повідомлялося, що Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максім Шупо-Мотінг і Мікаель Кюїзонс приєднались на карантині до Йозуа Кімміха та Нікласа Зюле. Дайот Упамекано не зіграє через дискваліфікацію.

Баварія втратила 7 гравців через коронавірус перед матчем проти Динамо

Заявка Баварії на матч проти Динамо:

Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль, Річардс, Павар, Горецка, Лєвандовскі, Сане, Коман, Забітцер, Девіс, Ернандес, Рока, Толіссо, Н'янзу, Мюллєр, Тільман, Сарр

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Нагадаємо, поєдинок з Баварією відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.