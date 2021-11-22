Динамо – Баварія: мюнхенці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів зі значними втратами
Тренерський штаб Баварії затвердив перелік гравців, які полетять до Києва на матч 5-го туру Ліги чемпіонів.
Юліан Нагельсманн не зможе розраховувати на низку гравців основного складу, що вже й не новина. Раніше повідомлялося, що Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максім Шупо-Мотінг і Мікаель Кюїзонс приєднались на карантині до Йозуа Кімміха та Нікласа Зюле. Дайот Упамекано не зіграє через дискваліфікацію.
Баварія втратила 7 гравців через коронавірус перед матчем проти Динамо
Заявка Баварії на матч проти Динамо:
Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль, Річардс, Павар, Горецка, Лєвандовскі, Сане, Коман, Забітцер, Девіс, Ернандес, Рока, Толіссо, Н'янзу, Мюллєр, Тільман, Сарр
Нагадаємо, поєдинок з Баварією відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.