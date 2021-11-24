Екс-захисник "біло-синіх" Тарас Михалик пояснив, що не дозволило підопічним Мірчі Луческу добитися прийнятного результату у матчі ЛЧ з німцями (1:2).

"Якби у дебюті Шкурін реалізував гольовий момент, то все могло б закінчитися інакше. Як має діяти в такій ситуації класний бомбардир, згодом продемонстрував нападник Баварії Лєвандовскі, який забив ефектний гол.

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Цей пропущений м'яч вибив з колії киян і вони змогли дати бій німецькому гранду лише у другому таймі, за який заслуговують на високу оцінку. Скоротили відставання в рахунку до мінімуму, могли навіть наприкінці врятуватися від поразки, але не вистачило виконавської майстерності та фарту", – сказав Михалик у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поразка від Баварії позбавила киян будь-яких шансів на участь у єврокубках весною. Останній лігочемпіонівський поєдинок з Бенфікою, яка розписала безгольову нічию з Барселоною, матиме для "біло-синіх" формальний характер.

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