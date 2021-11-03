Статистичний портал Whoscored підбив підсумки протистояння "біло-синіх" та "блаугранас" у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (0:1) та оцінив дії гравців на полі.

Найкориснішими серед гравців обох команд стали одразу двоє представників Барселони – Ерік Гарсія та автор вирішального гола Ансу Фаті. Обидва футболісти отримали найвищий бал – 7,5.

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Найкращим у складі київського клубу став уругвайський легіонер Карлос Де Пена. Його діяльність на футбольному полі було оцінено в 7,1. Найгіршим гравцем зустрічі серед тих, хто вийшов на поле з перших хвилин, виявився Віталій Буяльський – 6,1.

Нагадаємо, Динамо вдруге поспіль поступилось Барселоні і з одним пунктом посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку.

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