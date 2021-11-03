Статистический портал Whoscored подвел итоги противостояния "бело-синих" и "блаугранас" в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1) и оценил действия игроков на поле.

Самыми полезными среди игроков обеих команд стали сразу два представителя Барселоны – Эрик Гарсия и автор решающего гола Ансу Фати. Оба футболиста получили самый высокий балл – 7,5.

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Лучшим в составе киевского клуба стал уругвайский легионер Карлос Де Пена. Его деятельность на футбольном поле была оценена в 7,1. Худшим игроком встречи среди вышедших на поле с первых минут оказался Виталий Буяльский – 6,1.

Напомним, Динамо во второй раз подряд уступило Барселоне и с одним пунктом занимает в турнирной таблице группы Е последнюю строчку.

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