Каталонський клуб втратив двох основних захисників на тривалий термін. Куману доведеться експериментувати в Києві.

Сьогоднішнє обстеження підтвердило найгірші побоювання після матчу з Атлетіко. Жерар Піке зазнав пошкодження внутрішньої бічної зв'язки правого коліна третього ступеня і часткового розриву передньої хрестоподібної зв'язки, інформує офіційний твіттер Барселони.

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Каталонський клуб наразі не повідомив терміни відновлення 33-річного центрбека, однак іспанські ЗМІ анонсують жахливі 3-5 місяців. Таким чином, перед матчем проти Динамо у Лізі чемпіонів "кулес" залишились з одним центральним захисником – Клеманом Лангле. Молодий Араухо повернеться приблизно через два тижні, а чемпіон світу Умтіті продовжує набирати кондиції після хронічної травми коліна.

Натомість Серхі Роберто отримав розрив м'язу правого стегна. Його повернення на поле очікується не раніше ніж через 2 місяці. До слова, у Київ також не приїде феноменальний Ансу Фаті, який вибув надовго через травму меніска.

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