Поразка від Барселони в 4-му турі Ліги чемпіонів стала 4-ю для "біло-синіх" під керівництвом Мірчі Луческу в офіційних матчах. Раніше Динамо поступалося Ювентусу (0:2), Барселоні (1:2) та Шахтарю (0:3). Таким чином, команда Рональда Кумана завдала киянам найбільшого розгрому з моменту призначення Луческу.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Також вперше під керівництвом румуна київська команда пропустила у власні ворота 4 м'ячі. До цього динамівці лише одного разу отримували 3 голи в одному матчі – в поєдинку УПЛ проти Шахтаря (0:3). А от у групі Ліги чемпіонів "біло-сині" стабільно пропускають мінімум двічі – Ювентус (0:2), Ференцварош (2:2) та Барселона (1:2, 0:4).

Нагадаємо, матч Динамо – Барселона завершився з рахунком 0:4. Каталонці навіть напіврезервним складом без проблем оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни після 4-х турів мають лише одне очко – стільки ж у Ференцвароша. Незалежно від результатів поєдинків наступного тижня, саме команди Мірчі Луческу та Сергія Реброва в останньому, 6-му турі, визначать володаря путівки в Лігу Європи.

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