Захисник Динамо Віталій Миколенко став найкориснішим гравцем своєї команди в поєдинку 4 туру ЛЧ проти "синьо-гранатових".

InStat оцінив гру 21-річного захисника в 275 балів. Протягом поєдинку Миколенко віддав 38 передач, точність яких склала 95%. Також Віталій взяв участь у 13-ти єдиноборствах, з яких виграв 77%. У трійку найкращих серед динамівців також увійшли Ілля Забарний (268 балів) та Олександр Караваєв (258).

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

А от найкращим гравцем поєдинку став Мартін Брейтвейт, який оформив дубль. InStat оцінив гру форварда Барселони 408-ма балами. Друге місце посів Дест (377), третє – Педрі (336), інформує Tribuna.

Нагадаємо, матч Динамо – Барселона завершився з рахунком 0:4. Каталонці навіть напіврезервним складом без проблем оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни після 4-х турів мають лише одне очко – стільки ж у Ференцвароша. Незалежно від результатів поєдинків наступного тижня, саме команди Мірчі Луческу та Сергія Реброва в останньому, 6-му турі, визначать володаря путівки в Лігу Європи.

Динамо – Барселона: Мессі зайвий, дивовижний українець, виліт з ЛЧ – 20-річний Дест і скромні дебютанти створили пекло