Защитник Динамо Виталий Миколенко стал самым полезным игроком своей команды в поединке 4 тура ЛЧ против "сине-гранатовых".

InStat оценил игру 21-летнего защитника в 275 баллов. В течение поединка Миколенко отдал 38 передач, точность которых составила 95%. Также Виталий принял участие в 13-ти единоборствах, из которых выиграл 77%. В тройку лучших среди динамовцев также вошли Илья Забарный (268 баллов) и Александр Караваев (258).

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А вот лучшим игроком поединка стал Мартин Брейтуэйт, который оформил дубль. InStat оценил игру форварда Барселоны 408-ю баллами. Второе место занял Дест (377), третье – Педри (336), информирует Tribuna.

Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.

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