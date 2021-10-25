Зірочка каталонців пропустить ще щонайменше 3 тижні, інформує AS.

Дембеле повернувся в загальну групу Барселони – каталонці отримають підсилення перед матчем з Динамо

Педрі востаннє виходив на поле 29 вересня у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:3). 18-річний хавбек відновлювався від травми квадріцепса і вже почав роботу з м'ячем, але больові відчуття не зникли. Барселона не збирається форсувати повернення гравця і дасть йому час для повного одужання.

Додамо, що перед найближчою міжнародною паузою Барселона проведе 4 матчі, серед яких гостьовий поєдинок з Динамо в 4-му турі ЛЧ. Педрі в них участі не братиме.

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