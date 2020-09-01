Перемога Динамо у Суперкубку України може зіграти з киянами злий жарт: головний тренер нідерландського АЗ Арне Слот зізнався, що мало що знає про Динамо, однак вражений успіхом киян у матчі проти Шахтаря і це змусить його серйозніше поставитись до суперника.

"Знаю, що Динамо обіграло Шахтар у Суперкубку України, і це багато про що говорить. Адже саме Шахтар зумів себе показати в Лізі Європи і дістався до півфіналу.

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Це все, що я можу зараз сказати про суперника, оскільки чемпіонат України це не та першість, за якою я стежу", – сказав Слот у коментарі виданню De Telegraaf.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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